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Besni Kaymakamı Çağlar Partal'dan 'Sen Hangi Renksin?' Temalı Resim Sergisi Açılışı

Besni Kaymakamı Çağlar Partal'dan 'Sen Hangi Renksin?' Temalı Resim Sergisi Açılışı
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Dünya Ressamlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sen Hangi Renksin?' resim sergisinin açılışına katıldı. Sergi, 2 Mart'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal Dünya Ressamlar Günü kapsamında düzenlenen "Sen Hangi Renksin?" temalı resim sergisinin açılışına katıldı.

Besni Gülşah Boy Gençlik Merkezi eğitmenleri tarafından düzenlenen sergide, Birgül Bilgiler, Engin Görez ve Zeynel Abidin Yılmaz'ın eserleri sanatseverlerle buluştu. Büyük bir ilgi gören 'Sen Hangi Renksin' isimli resim sergisinin hayırlara vesile olması dilenirken sergi 2 Mart tarihine kadar ziyaretçileri kabul edecek. Serginin açılış programına katılan katılımcılar, sergilenen eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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