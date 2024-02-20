Besni İlçe Tarım Müdürlüğü, Konteyner Kentte Haşerelere Karşı İlaçlama Yaptı

Adıyaman'ın Besni İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, merkez konteyner kentte yaşayan vatandaşların haşerelerden etkilenmemesi için ilaçlama yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Besni'de evleri yıkılan, ağır hasar alan vatandaşların yaşadığı merkez konteyner kentte Besni İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Konteyner kentte düzenli olarak haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda yaşamaları için gerekli bütün önlemler alındı" denildi. - ADIYAMAN