Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği'nden Polis Teşkilatına Kutlama Ziyareti

Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği'nden Polis Teşkilatına Kutlama Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği Başkanı Yusuf Çalım ve dernek yönetimi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polis haftasını kutladı ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği Başkanı Yusuf Çalım ve dernek yönetimi, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayan Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği Başkanı Yusuf Çalım ve dernek yönetimi, emeklerinden dolayı polislere teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Yusuf Çalım, "10 Nisan 1845'ten bu yana ülkemizde huzur ve düzenin teminatı olan polis teşkilatımızı yürekten tebrik ediyor, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Tüm emniyet güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.