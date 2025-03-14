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Besni'de Ramazan Coşkusu: 4-6 Yaş Kur'an Kursu Etkinliği Düzenlendi

Besni'de Ramazan Coşkusu: 4-6 Yaş Kur'an Kursu Etkinliği Düzenlendi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Ramazan coşkusu' temalı program büyük ilgi gördü. Programda çocuklara yönelik oyun ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Ramazan coşkusu" temalı bir program düzenlendi.

Besni Dr. Necip Öztürk Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemi ve İslam'da kadının değeri üzerine açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Besni Gülşah Boy Gençlik Merkezi eğitmenleri ve gönüllüleri, çocuklara yönelik oyun, eğlence ve boyama etkinlikleri düzenleyerek Ramazan coşkusunun yaşanmasına katkı sağladı. Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

İlçe Müftüsü Sabri Erçek, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınımızdır. Onlar gözümüzün nuru, toplumumuza yön verecek bireylerdir. Bu nedenle eğitimlerine büyük önem veriyoruz" dedi.

Programa Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Besni İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Teniz, Din Hizmetleri Uzmanı Şıh Mehmet Kaplan, ADRB Koordinatörü Büşra Doğan Yılanlı, müftülük personelleri, Kur'an kursu öğreticileri ve çok sayıda öğrenci velileri ve çocuklar katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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