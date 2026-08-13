Haberler

Besni'de Ateş Semenderi Görüntülendi

Besni'de Ateş Semenderi Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Sugözü Mesire Alanı'nda, nesli tehlike altında olan ateş semenderi (Salamandra salamandra) vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Siyah gövdesi ve sarı lekeleriyle dikkat çeken semender, bir süre izlendikten sonra doğal yaşam alanına geri döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Sugözü Mesire Alanı'nda, dikkat çekici renkleriyle bilinen ateş semenderi (Salamandra salamandra) vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sugözü Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, bölgede hareket eden siyah gövdeli ve üzerindeki belirgin sarı lekelerle dikkat çeken ateş semenderini fark etti. Nadir karşılaştıkları canlıyı cep telefonu kameralarıyla kayda alan vatandaşlar, semenderi bir süre izledi.

Bir süre mesire alanında görülen ateş semenderi, daha sonra doğal yaşam alanına doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yaşam alanlarının bozulması, iklim değişikliği ve kuraklık gibi çevresel faktörlerden etkilenen türler arasında yer alan ateş semenderinin bilimsel adı Salamandra salamandra olarak biliniyor. Tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alırken, geniş bir coğrafyada yayılım göstermesine rağmen dünya genelindeki popülasyonunun azalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Doğal yapısı ve su kaynaklarıyla dikkat çeken Sugözü Mesire Alanı'nda ateş semenderinin görüntülenmesi vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri: O da listede
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi