Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki marangoz Efe Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde dün 16 katlı binanın zemin katında eğlence mekanı olarak kullanılan eksi 1 ve eksi ikinci katlarında, tadilat çalışmaları esnasında yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sonucunda ise 29 kişi hayatını kaybetmişti.

17 yaşındaki Efe Demir son yolculuğuna uğurlandı

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan 17 yaşındaki marangoz Efe Demir, Sarıyer'de bulunan Dağevleri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Demir'in ailesi ve sevenleri katılırken, oğlunun tabutu başından ayrılamayan Adem Demir gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL