Besiciler, bayramın son günü akika ve adak için kurbanlıkları bekletti

Malatya'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın 3.günü kurbanlık fiyatları düştü ancak yine de kurbanlık hayvanlar yetiştiricinin elinde kaldı. Yetiştirici, elinde kalan küçük baş hayvanları bayramın son günü akika ve adak için bekletti.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklarını satamayan yetiştiriciler, büyükbaş ve küçükbaşları besilerine götürmek zorunda kaldı. Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın son gününde sessizliğin hakim olduğunu belirten yetiştirici Bekir Kaya, Kurban Bayramı'nın son gününde ancak akika ve adak için kurban kesenlere hayvan sattıklarını söyledi. Kaya, "Bayramın son günü akika ve adak için hayvanları satarız diye bekledik. Müşteri fazla gelmedi. Bayramın son gün olması nedeniyle kalan küçükbaş hayvanlarımız aldık evimize dönüyoruz" dedi.

Cengiz Güneş isimli yetiştirici ise canlı hayvan pazarında kurbanlık hayvanların satışının yeterince olmadığını belirterek, "Satamadığımız hayvanları akika ve adak için kesenler olur diye bayramın son gününe kadar bekledik. Bayramda 3 bin 500 TL sattığımız küçükbaş hayvanlarımız son gün olması nedeniyle akika ve adak için kesenler için 2 bin 500 TL'den satıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel