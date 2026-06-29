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Berlin'de polis TOMA'larla halkı serinletti

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Almanya'nın başkenti Berlin'de hafta sonu aşırı sıcak hava nedeniyle polis, göstericilere müdahale için kullanılan TOMA'larla halka su sıkarak serinletti. Vatandaşlar ve turistler bu uygulamadan keyif alırken, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hafta sonu aşırı sıcak havanın etkili olduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, TOMA'larla halka su sıkarak serinletti.

Almanya'da göstericilere müdahale için kullanılan TOMA'lar, bu kez sıcak havayla mücadele için sokağa indi. Hafta sonu hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı başkent Berlin'de polis, turistlerin ve halkın yoğun olduğu noktalarda toplumsal olaylara müdahale araçları olan TOMA'larla su sıkarak vatandaşları serinletti. TOMA'ların su püskürttüğünü gören vatandaşlar ise büyük bir keyifle serinlemeye çalıştı. Sosyal medyada tarihi Brandenburg Kapısı önünde TOMA'larla çevreye su sıkılması büyük beğeni gördü. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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