Berlin'de Filistinli Öğrencilerden Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinli öğrenciler Brandenburg Kapısı'na tırmanarak Bir daha asla soykırım- Filistin'e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart açtı, Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail karşıtları Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi. Kentin sembolü olan Brandenburg Kapısı'na tırmanan Filistinli göstericiler, Filistin bayrağı açtı. Filistinli öğrenciler aynı zamanda

Tarihi kapıya "Bir daha asla soykırım-Filistin'e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart açtı. ayrıca meşale de yakan Filistinli öğrenciler, özel dağcılık eğitimli polisler, itfaiye ve cankurtaran eşlinde kapıdan indirildi.

Gösteriye katılan toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Berlin polisi, pankart ve Filistin bayrağını kapıdan indirdi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. - BERLİN