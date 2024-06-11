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Berhan Şimşek, kaldığı otelde gözaltına alındı

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Sinema oyuncusu ve CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek davacı olduğu bir dava sebebiyle ekipler tarafından kaldığı otelde gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest kalan Şimşek, yaptığı açıklamada "Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması. İfademin ardından serbest bırakıldım" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sinema oyuncusu ve CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek davacı olduğu bir dava sebebiyle, polis tarafından kaldığı otelden alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Şimşek daha sonra serbest bırakıldı.

Berhan Şimşek, polis tarafından gözaltına alındı

"DAVACI OLDUĞUM BİR DAVA SONUCU..."

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Berhan Şimşek, "Gece saat 02.30'da otelde kaldığım odanın kapısı çalındı. Sabah gelir ifademi veririm dedim. Polis memurları tarafından gözaltı işlemi ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması. İfademin ardından serbest bırakıldım. Duyarlılık gösteren ve arayan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Ayhan Erdogan:

Sinema oyuncusu öyle mi. Yakında duaeyn olur.

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