Bergama'da Türkçe isimli iş yerlerine teşekkür plaketi

Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri, "Türkçe Bir Markadır" adıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında ilçede Türkçe isimli iş yerlerini ziyaret ederek, plaketle teşekkür ettiler.

Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebubekir Erkaya yaptığı açıklamada, "Okulumuz Türkçe isim kullanan işletmeleri ödüllendirecek özel bir projeye imza attı. 'Türkçe Bir Markadır' adıyla hayata geçirilen projede Türkçe isim kullanan işletmelerin okulumuz tarafından hazırlanan plaketler takdim edilecek. İlçemizdeki işletmelerin Türkçe isim kulanmaları hem dilimize sahip çıktığımızı hem de yerel ekonomimizi desteklediğimizin göstergesidir. Bu proje ile hem farkındalık oluşturmak hem de esnafımızı onurlandırmayı amaçlıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu projeye imza atan okulumuz öğretmenleri Müge Olut ve Atabey Pusat ile okulumuz öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni ve Proje Sorumlularından Atabey Pusat ise, "Projemizin sloganı şuydu: 'Türkçe Bir Markadır'. Başka bir markaya ihtiyacımız yok. Bu konuda ülkemizin kanayan bir yarası var. İşletmelerimizin çoğu Türkçe birisim kullanmak yerine İngilizce, Fransızca, Arapça isimler kullanıyor. Bu durumu tersine döndürmek, Türkçe ismin de bir kalite olduğunu anlatmak için yaptığımız bir çalışma bu. Bu kapsamda ziyaretlerimizde ilk olarak Muhsin arkadaşımızın işletmesine plaketimizi takdim ettik. Bunun devamı gelecek. Dileriz önce İzmir sonra ülke geneline yayılarak Türkçe isimli işletmelerin sayısı hızla artar " diye konuştu.

Plaketini alan işletme sahibi Muhsin Gözkaya ise, "UNESCO Dünya Mirası kentimizi dünyaya işletmemizin adını Türkçe koyarak meşhur Bergama Köftemizi ve Bergama Çığırtma yemeğimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Projeden dolayı Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulumuza çok teşekkür ediyorum " dedi.

Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibinin bir sonraki durağı Taner Çetin'in işlettiği bir bayii oldu. İşletme sahibi Taner Çetin'e plaketini Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erşan gelici takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı