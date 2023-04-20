Berberlerin bayram mesaisi sürüyor

Elazığ'da berberlerin Ramazan Bayramı mesaisi sürüyor. Arife günü yoğunluk daha da artarken, berberler gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

Ramazan Bayramı'nın arifesinde berberler en yoğun gününü yaşanıyor. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Berberler, oluşan yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

Yoğunluğun 3 gündür sürdüğünü belirten berber Ömer Oktem, "Dün gece 2'ye kadar çalıştık. Bugün işimiz daha da zor. Bugün elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Randevu sistemiyle almamız işimiz biraz rahatlatıyor. Vatandaşlarımız son 2-3 güne sığdırmaya çalışıyor. Arife günü denince tıraş akla geliyor. Eskiden biz gece geç saatlerde eve gelir ve yatmazdık. Saçımız taralı şekilde bayramı beklerdik. Eski nesil artık kalmadı. Genelde Ramazan Bayramları daha kalabalık ve yoğun geçiyor. Kurban Bayramı biraz daha sakin oluyor" dedi.

Bayram münasebeti ile tıraşa geldiklerini aktaran Vahdettin Engin, "Ben tıraş oldum, şimdi çocuğum oluyor. Tıraşımız bitince gideceğiz. Genelde arife günleri yoğun oluyor. Biz arıyoruz ve randevu alıyoruz, ondan sonra geliyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Nusret Abic ise, "İster istemez tıraşı işten dolayı son güne kalıyor. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Nice mutlu bayramlara. Berberlerde yoğunluk var. Ben de kuaför arkadaşı aradım randevu aldım. Verdiği saatte geliyoruz ve tıraşımızı olup gidiyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ