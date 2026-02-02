Haberler

Başkale'de Berat Kandili idrak edildi

Başkale'de Berat Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde Berat Kandili programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İbrahim Demir, gecenin manevi değerini vurguladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerle geceye dualar edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yoğun katılımla idrak edildi.

Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen kandil programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Berat Kandili'nin önemine dikkat çekerek, bu mübarek gecenin manevi değerini vurguladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlit ve ilahiler de geceye ayrı bir manevi atmosfer kattı. Ellerini semaya açarak bol bol dua eden vatandaşlar, Ramazan ayının müjdesi olan geceyi coşkuyla karşıladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

Eski belediye başkanı için karar verildi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi