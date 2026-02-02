Başkale'de Berat Kandili idrak edildi

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yoğun katılımla idrak edildi.

Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen kandil programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Berat Kandili'nin önemine dikkat çekerek, bu mübarek gecenin manevi değerini vurguladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlit ve ilahiler de geceye ayrı bir manevi atmosfer kattı. Ellerini semaya açarak bol bol dua eden vatandaşlar, Ramazan ayının müjdesi olan geceyi coşkuyla karşıladı. - VAN