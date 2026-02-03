Haberler

Kadınlara Berat gecesinin faziletleri anlatıldı

Kadınlara Berat gecesinin faziletleri anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da kadınlara yönelik 'Berat Gecesi'nin faziletleri' isimli seminer düzenlendi. Mevlevi Camii'nde gerçekleştirilen programda, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak Berat Gecesi'nin önemi üzerine vaaz verdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik 'Berat Gecesi'nin faziletleri isimli seminer verildi.

Berat Kandili münasebetiyle Afyonkarahisar'ın tarihi camilerinden Mevlevi Camii'nde kadınlara yönelik Berat Kandili programı gerçekleştirildi.

Program, Kur'an kursu öğreticileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif ile başladı. Ardından İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak tarafından Berat Gecesi'nin fazileti ve tövbenin önemi üzerine vaaz verildi.

İlahi ve yapılan dualarla program sona ererken, programa katılan hanımlar memnuniyetlerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu