Belkıs Ana Kaplıcaları Şifa Arayanların Gözdesi Oldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ilısu köyü yakınlarındaki tarihi Belkıs Ana kaplıcaları, şifa arayan vatandaşların akınına uğruyor.

Güçlükonak ilçesindeki Ilısu köyünde, rivayetlere göre Hz. Süleyman döneminde bile var olan Belkıs Ana kaplıcasının 80 dereceye ulaştığı suyunun, romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor. Tarihi kaplıca Şırnak İl Özel İdaresi'nce 687 metrekare alanda yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Bölge sakinlerinden Rıdvan Kaya, yer altından çıkan kaplıca suyunun sıcaklığının 80 derece olduğunu belirtti. Belkıs Ana kaplıcası suyunun şifa kaynağı olduğunu kaydeden Kaya, "Özel İdare burayı restore etti. Çok güzel yapılmış. Dedelerimiz tarafından bizlere buranın çok şifalı bir suya sahip olduğu söyleniyordu. Kaynağı çok güzeldir. Her derde deva olan, her de derman olan bir kaplıca. Her yerden buraya geliyorlar. Buranın şifasını duyan geliyor. İnsan cildine çok iyi geliyor. Bazı insanlar sakat geliyor, sapa sağlam bir şekilde geri gidiyor. Allah için çok şifalıdır. Vatandaşlar, memnunlar. Siirt, Batman, Nusaybin her yerden şifa bulmak için buraya geliyorlar" dedi. - ŞIRNAK