Eskişehir'de Vatandaşlar Durakta Taşlarla Oturma Alanı Oluşturdu

Eskişehir'de bir otobüs durağında bank bulunmaması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile yaptıkları taşlardan oturma alanını kullanıyor.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent mahallesi 5657. cadde üzerinde bulunan bir otobüs durağında vatandaşların ulaşım araçlarını beklerken oturması için herhangi bir dinlenme alanının bulunmaması dikkat çekti. Durakta uzun süre ayakta beklemek istemeyen vatandaşlar kaldırım üstüne yerleştirdikleri beton taşlar ile kendilerine oturma alanı yaptı.

Özellikle yaşlı, çocuklu aileler ve sağlık sorunu olanlar için ayakta kalmanın zor olması, durakta ise bir oturma alanının bulunmaması nedeni ile vatandaşı ilginç çözümler üretmeye yöneltti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı