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Eskişehir'de Vatandaşlar Durakta Taşlarla Oturma Alanı Oluşturdu

Eskişehir'de Vatandaşlar Durakta Taşlarla Oturma Alanı Oluşturdu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir otobüs durağında bank bulunmaması nedeniyle vatandaşlar, kaldırıma beton taşlar yerleştirerek kendi oturma alanlarını yaptı. Özellikle yaşlı ve çocuklu aileler için zorlu olan ayakta bekleme süreci, bu ilginç çözümle aşılmaya çalışılıyor.

Eskişehir'de bir otobüs durağında bank bulunmaması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile yaptıkları taşlardan oturma alanını kullanıyor.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent mahallesi 5657. cadde üzerinde bulunan bir otobüs durağında vatandaşların ulaşım araçlarını beklerken oturması için herhangi bir dinlenme alanının bulunmaması dikkat çekti. Durakta uzun süre ayakta beklemek istemeyen vatandaşlar kaldırım üstüne yerleştirdikleri beton taşlar ile kendilerine oturma alanı yaptı.

Özellikle yaşlı, çocuklu aileler ve sağlık sorunu olanlar için ayakta kalmanın zor olması, durakta ise bir oturma alanının bulunmaması nedeni ile vatandaşı ilginç çözümler üretmeye yöneltti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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