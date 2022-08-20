Belediyenin çalıştırdığı sosyal tesislerden yüzde 15 indirimli faydalanacaklar

Kütahya Belediyesi ile Türkiye Kamu Sen arasında imzalanan protokolle Türkiye Kamu Sen üyeleri, belediyenin çalıştırdığı sosyal tesislerden yüzde 15 indirimli faydalanacak. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın makamında Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Mehmet Altınok arasında imzalanan protokol hakkında bilgi veren Başkan Işık, "Türkiye Kamu-Sen üyesi hemşehrilerimiz ile Kütahya Belediye'mizin çalıştırdığı sosyal tesisler ve iştiraklerinin verdiği hizmetler konusunda protokol imzalamak üzere bir araya geldik. İmzalanacak olan protokolün hem belediyemize hem de Türkiye Kamu Sen üyesi hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen, Türk Sağlık Sen, Türk Büro Sen, Türk Enerji Sen, Türk Diyanet Vakıf Sen, Türk Yerel Hizmet Sen, Türk Ulaşım Sen, Türk Haber Sen, Türk İmar Sen, Türk Tarım Orman Sen, Türk Kültür Sanat Sen ve Türk Emekli Sen üyesi hemşehrilerimiz belediyemizin verdiği hizmetlerden yararlanmaları halinde yüzde 15 oranında indirimi kapsayan protokolümüzü imzalayacağız" dedi.

Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Altınok, "Türkiye Kamu Sen ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Kütahya Belediyesi her zaman için bize desteklerini sundu" diye konuştu. - KÜTAHYA