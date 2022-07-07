Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı. Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı. Her bayramda olduğu gibi kolları sıvayan Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, şehir merkezindeki tüm mahalle mezarlıklarını vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Yoğun yağışlar sonrası uzayan otlarla sarmalanan mezarlıklar, ekiplerce yapılan hummalı çalışmalar neticesinde baştan aşağı güzel bir görünüme kavuşuyor. - ARDAHAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Ardahan Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.