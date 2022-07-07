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Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği

Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı.

Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı.

Her bayramda olduğu gibi kolları sıvayan Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, şehir merkezindeki tüm mahalle mezarlıklarını vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Yoğun yağışlar sonrası uzayan otlarla sarmalanan mezarlıklar, ekiplerce yapılan hummalı çalışmalar neticesinde baştan aşağı güzel bir görünüme kavuşuyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

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