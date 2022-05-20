Belediyede görev değişimi - Haberler

Düzce Belediye Başkan yardımcılığında görev değişimi yaşandı. Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz'ın istifası ile boşalan makama Barış Bayrak getirildi.

Düzce Belediyesi'nde görev süresince başarılı çalışmalara imza atan, şehrin planlanmasından, İmar, Emlak-İstimlak gibi müdürlüklerde yaptığı değişimlerle vatandaşa yakın hizmet verilmesini sağlayacak düzenlemeler getiren Serkan Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz'dan boşalan Başkan Yardımcılığı görevine ise Barış Bayrak getirildi.

Atama kararı ile ilgili olarak Belediyeden yapılan yazılı açıklamada; "Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz'ın istifası ile boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Barış Bayrak atanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Okan Kaltu'ya, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Barış Bayrak'a bağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel