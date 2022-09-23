Belediye personeline 20 bin TL promosyon Kütahya Belediyesi'nin kadrosunda çalışan memurları ilgilendiren banka promosyon ihalesini, yapılan açık ihale sonrası bankalar arasında en çok teklifi veren Ziraat Bankası Zafer Meydanı Kütahya Şubesi kazandı.

Belediye personeline 20 bin TL promosyon

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi'nin kadrosunda çalışan memurları ilgilendiren banka promosyon ihalesini, yapılan açık ihale sonrası bankalar arasında en çok teklifi veren Ziraat Bankası Zafer Meydanı Kütahya Şubesi kazandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şeffaf bir ortamda, eşitlik ve rekabeti sağlayacak şekilde tüm banka şubelerinin katılımına açık olarak yapılan ihalede en çok teklifi veren bankamızla anlaşma sağladık. Personelimize üç yıl boyunca maaşlarını almaları takdirde tek seferde peşin olarak 20 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon maaş ödemesi altında yapılan sözleşme üç yıl boyunca geçerli olacak. Sözleşme detaylarında yer alan şartnameye göre, Yoncalı Mahallesi ve Ilıca'ya birer adet bankamatik hizmetini sunacaklar" dedi.

Başkan Işık, imzaların atılmasından sonra emeği geçenlere teşekkür ederek, sözleşmenin personellere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Protokol imza törenine; Kütahya Belediye Başkanı, Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Ziraat Bankası Zafer Meydanı Kütahya Şube Müdürü, Fatih Ertuğral, Türk Yerel Hizmet-Sen Kütahya Şube Başkanı Behçet Kemal Türkkan ve banka yöneticileri katıldı.