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Belediye personeli, bölgede can siper çalışmalarını sürdürüyor

Yerel Haberler

Belediye personeli, bölgede can siper çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgeye sevk edilen belediye personeli, bölgede can siper çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgeye sevk edilen belediye personeli, bölgede can siper çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde görmek, orada olan personelimize maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla yola çıkan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve İtfaiye Müdürü Ahmet Enes Karadaş, bölgede çalışma yapan ekiplerle bir araya geldi.

Arama kurtarma çalışmalarda yer alan ekibimizin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Yardımcısı Arık, personeli motivasyonunun yerinde olduğunu belirterek, tek ihtiyacın depremzedeler için dua olduğunu ifade etti.

Arık, personelin kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade ederek, yaptıkları özverili çalışma için bir kez daha teşekkür etti. - KÜTAHYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Murat Arık İtfaiye Kütahya Yerel Haberler

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