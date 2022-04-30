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Belediye ekiplerinden bayram öncesi mezarlık temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye ekiplerinden bayram öncesi mezarlık temizliği

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kentteki mahalle mezarlıklarını tertemiz ederek ziyaretçilere hazır hale getiriyor.

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kentteki mahalle mezarlıklarını tertemiz ederek ziyaretçilere hazır hale getiriyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı ile harekete geçen ekipler, bayrama saatler kala şehir merkezindeki mahalle mezarlıklarını pırıl pırıl etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan temizlik işleri çalışanlarının mezarlıklardaki aralıksız mesaisi sürüyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi, Ramazan Bayramı, Faruk Demir, Yerel, Haberler

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