Belediye Başkanı Albayrak, Tekirdağspor'un Eski Dönem Futbolcularıyla Buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Başkanı Albayrak, Tekirdağspor'un Eski Dönem Futbolcularıyla Buluştu

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye Başkanı Albayrak, Tekirdağspor'un Eski Dönem Futbolcularıyla Buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağspor’un eski dönem futbolcuları ile Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Beşevler’de bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağspor'un eski dönem futbolcuları ile Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Beşevler'de bir araya geldi.

Tekirdağspor'un geçmiş dönemlerdeki futbolcularını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kadir Albayrak, "Kıymetli arkadaşlarımız ile sohbet ederek, anılarımızı anlattık ve hasret giderdik. Eskimeyen değerli futbolcularımıza bu zamana kadar Tekirdağspor'umuza ve şehrimize verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Albayrak'a çiçek takdim eden geçmiş dönem futbolcuları, böylesi anlamlı bir buluşmada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Albayrak'a teşekkür ettiler.

ANKA / Yerel

Kadir Albayrak tekirdağspor Tekirdağ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title