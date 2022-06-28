Belediye Başkanı Albayrak, Tekirdağspor'un Eski Dönem Futbolcularıyla Buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağspor'un eski dönem futbolcuları ile Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Beşevler'de bir araya geldi.

Tekirdağspor'un geçmiş dönemlerdeki futbolcularını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kadir Albayrak, "Kıymetli arkadaşlarımız ile sohbet ederek, anılarımızı anlattık ve hasret giderdik. Eskimeyen değerli futbolcularımıza bu zamana kadar Tekirdağspor'umuza ve şehrimize verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Albayrak'a çiçek takdim eden geçmiş dönem futbolcuları, böylesi anlamlı bir buluşmada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Albayrak'a teşekkür ettiler.

ANKA / Yerel