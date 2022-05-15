Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Yeniden Demokrasi Mümkün Mü?' konulu söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Yeniden Demokrasi Mümkün Mü?' konulu söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve protokol üyelerinin katıldığı söyleşiye, Özlem Gürses, Doç. Dr. Yunus Emre ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen söyleşinin çok verimli geçtiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede; "Bu güzel söyleşiye konuşmacı olarak katılan Özlem Gürses, Doç. Dr. Yunus Emre ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu ve söyleşiyi düzenleyen paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu, Kent Konseyi, Odunpazarı, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title