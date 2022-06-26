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Belçika'da, Srebrenitsa Soykırımı anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Belçika'da, Srebrenitsa Soykırımı anıldı

Belçika'nın Liege şehrinde 1995 yılında Bosna Hersek'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için etkinlik düzenlendi.

Belçika'nın Liege şehrinde 1995 yılında Bosna Hersek'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için etkinlik düzenlendi.

Belçika'nın Liege kentinde bulunan Boşnak Cami ve Kültür Merkezi'nde 11 Temmuz 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıldönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi. Bosna'da yaşanan soykırım sürecinde Srebrenitsa şehrinde katledilen 8 bin 372 kişinin isimlerinin duvara asıldığı anma etkinliğine çok sayıda Boşnak, Türk, Faslı ve diğer toplumlardan temsilciler katıldı. Camii ve Kültür Merkezi'nin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte Bosna Soykırımı yeniden anlatılarak, o günleri tüm detaylarıyla gözler önüne seren uzun metrajlı bir film izlendi.

Bosna Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için dualar edilirken, programın bitiminde ise davetlilere Boşnak kadınların hazırladığı ev yemekleri ikram edildi. - LIEGE

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