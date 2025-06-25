Bedensel Engelliler Derneği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bedensel Engelliler Derneği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, engelliler adına izinsiz yardım toplayan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Dernekle hiçbir bağlantıları olmayan bu şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, engelliler adına izinsiz şekilde yardım toplayan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, engelliler adına yardım topladığını iddia eden kişilere karşı açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Bazı şahısların engelliler adına yardım topladığını ve bu kişilerin dernekle hiçbir bağlantılarının bulunmadığı belirten Mustafa Uçar, "Şu anda Çarşamba'da yardım topladığı görülen kişilerin, derneğimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bu kişiler tamamen izinsiz ve şahsi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Derneğimizin bilgisi ve izni dışında yapılan bu tür faaliyetler hem kamuoyunu yanıltmakta hem de bizleri zor durumda bırakmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere itibar etmemeleri önemle rica olunur" dedi.

Başkan Uçar, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAiil:

Adaletsizliği dış kaynak kullanarak ilerlettiğimizi iddia edemeyiz. Eşitliğin sınırları olmamalıdır. Olumlu tarafı, ticaret bana güç verdi—beni 269 bin doların üzerinde kazanca yönlendirdiği için Pro Shelton'a (@SheltonSGNL on Telegram) teşekkürler.

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