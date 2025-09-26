Beden dili uzmanı 'Erdoğan-Trump' görüşmesini değerlendirdi

Beden Dili Uzmanı Murat Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini beden dili üzerinden değerlendirdi. Ercan, "Trump, kollarını açarak karşılıyor Cumhurbaşkanını. Bu samimiyet, sevgi göstergesidir. Cumhurbaşkanımızı karşılayanların hepsinde sevgi, samimiyet var, bunu görebiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'ın kapısında samimi bir şekilde karşılandı. İki lider daha sonra ikili görüşme için Oval Ofis'e geçti. Trump'ın yakasındaki savaş uçağı rozeti dikkati çekti. 35 yıldır iletişim, beden dili, algı yönetimi gibi konularda eğitim veren Beden Dili Uzmanı Murat Ertan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ikilinin görüşmesini değerlendirdi.

"Trump, kollarını açarak karşılıyor Cumhurbaşkanını"

Karşılamada Donald Trump'ın kapıda beklemesinin samimiyet göstergesi olduğunu ifade eden Murat Ertan, "Trump, Cumhurbaşkanımızı kapıda bekliyor. Bu önem verdiği ziyaretçiler için yaptığı bir uygulama. Trump, kollarını açarak karşılıyor Cumhurbaşkanını. Bu samimiyet, sevgi göstergesidir. Cumhurbaşkanımızı karşılayanların hepsinde sevgi, samimiyet var, bunu görebiliyoruz. Tom Barrack'ın sempatisi daha da fazla, Cumhurbaşkanı ona dokunarak 'sen bizdensin' mesajı vermeye çalışıyor. Normalde protokolde yapılmaması gereken bir davranış bu ama yakınlık ve hürmet göstergesi olarak değerlendirebiliriz bunu" dedi.

"Bunlar Trump'tan beklemediğimiz hareketler"

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna yardımcı olmasını Türkiye açısından hoş bir davranış olarak değerlendiren Ertan, "Normalde Trump'tan beklemediğimiz hareketler bunlar. Daha önceki yaklaşımlarını biliyoruz, Ukrayna Başkanına tavırlarını biliyoruz ama burada Cumhurbaşkanımıza karşı ayrı bir ilgi var, sevgi var. Oradaki ekibin hepsi mutlu, bu davranıştan hoşnutlar. Trump burada saygı gösteriyor, değer verdiğini anlatmak için bunu yapıyor. Normalde protokolde bunu görevliler yerine getirir. Burada kendini dünya lideri olarak gören birinin bunu yapması ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız açısından uygun ve hoş bir davranış" şeklinde konuştu.

"Uçak konusunu birlikte çözeceğiz' mesajını veriyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın taktığı uçak rozetin mesaj ilettiğini belirten Ertan, "Cumhurbaşkanı ve Trump bir aradalar, gülümseme var. Bunun yanında Trump başarılı geçti, güzel geçti anlamında parmak işareti yapıyor. Burada Trump'ın taktığı uçak rozetini görüyoruz. Normalde bu tip rozetler kullanılmıyor ama 'gündemdeki uçak konusunu birlikte çözeceğiz' mesajını veriyor Cumhurbaşkanına ve beraberindeki ekibe. Umarız çözülür, beklentimiz bu yönde" ifadelerine yer verdi.

"Gönlümdesin, bizim yanımızdasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti bizzat Trump'ın uğurlamasının sevgi göstergesi olduğunu vurgulayan Ertan, "Trump, Cumhurbaşkanımızı nasıl kapıda karşıladıysa aynı şekilde kapıya kadar uğurluyor. Tokalaşma çok yakın, bu da sevgi ve samimiyet göstergesini ifade ediyor. Eller ve parmaklar çalışıyor. İki tarafta ellerini kullanarak gönlümdesin, bizim yanımızdasın mesajını veriyor. Normalde Trump bu tip görüşmelerde çok fazla astlarla görüşmez ama burada bütün ekibi samimiyet ve sevgiyle selamlayıp, uğurluyor" diye konuştu.