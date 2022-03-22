BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, BEBKA Genel Sekreteri Durak'a belediye olarak ilçede yapılan ve yapılmakta olan çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken Durak'ta BEBKA'nın projeleri hakkında Başkan Bozkurt'a bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title