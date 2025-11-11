BBC Genel Müdürü Tim Davie, Trump'ın montaj skandalı sonrası istifa etti

İngiliz kamu yayıncısı BBC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının montajlandığının ortaya çıkmasının ardından istifasını açıklayan Genel Müdür Tim Davie, çalışanlarına yaptığı konuşmada, hata yaptıklarını kabul etti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Donald Trump'ın 2021'deki Kongre baskını günü yaptığı konuşmayı konu alan "Panorama" belgeselinde yaşanan montaj skandalı nedeniyle istifa eden Genel Müdürü Tim Davie, merkez binasında çalışanlara seslendi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Davie, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah ile birlikte katıldığı 40 dakikalık toplantıda, Trump'ın konuşmasının montajlanması konusunda hata yaptıklarını kabul etti. Tim Davie, BBC çalışanlarına hitabında "Bence gazeteciliğimiz için mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Görevinden istifasına ilişkin üç sebep sunan Davie, bunları "Panorama programında Trump'ın konuşmasından farklı yerler kesilerek aslında söylemediği bir şeyi söylemiş gibi gösterilmesi ile ortaya çıkan montaj skandalı, BBC'nin 2027 yılında gerçekleşecek yayın sözleşmesinin yenilenme süreci ve görevinin yorucu tabiatı" olarak sıraladı. Tim Davie, konuşmasında kendisinin ayrılmasından sonra BBC'nin ayakta kalacağını ve BBC ile gurur duyduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BBC'ye yönelik bir milyar dolarlık dava tehdidine değinmeyen Davie, "siyasi baskıların zorluk oluşturduğundan" bahsetti. Tim Davie, BBC'de geçirdiği zamanla ilgili hiçbir pişmanlığının olmadığını ve geçmişe baktığında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Davie'nin BBC'den ayrılmasına ilişkin bir takvim verilmedi.

Trump'tan 1 milyar dolarlık dava açma tehdidi

ABD Başkanı Trump, dün BBC'ye bir mektup göndererek, yayın kuruluşunun "Panorama" belgeselinin kendisine ilişkin bölümünü yayından çekmemesi, kendisinden resmi olarak özür dilenmemesi ve kendisine verilen zarara uygun bir tazminat ödenmemesi halinde kurum aleyhinde 1 milyar dolarlık dava açma tehdidinde bulunmuştu.

Montaj skandalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 yılındaki konuşmasının BBC tarafından montajlanmasına ilişkin tartışmalar, BBC'ye ait olan ve konuyu ilgilendiren eski bir iç yazışmanın sızarak "The Telegraph" gazetesi tarafından yayımlanmasının ardından patlak vermişti. Söz konusu iç yazışma, Panorama programının Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını günü yaptığı konuşmanın, Trump insanları ABD Kongresi'ni işgale çağırıyormuş gibi gösterecek şekilde montajlandığına işaret etmişti. Panorama programının ilgili bölümünde ABD Başkanı, "Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Tüm gücümüzle gibi savaşacağız. Eğer tüm gücünüzle savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" ifadelerini kullanırken gösterilmişti. Diğer yandan konuşmada, "Tüm gücümüzle gibi savaşacağız" ifadesiyle başlayan kısmın, Trump'ın konuşmasının 54 dakika ilerisinden kesilerek önceki ifadelerine eklenmek suretiyle montajlandığı ve bu şekilde konuşmanın çarpıtıldığı ortaya çıkmıştı.

Davie ile Turness istifa etmişti

Bu skandal, Pazar gecesi hem Genel Müdür Davie'nin hem de Haber Müdürü Deborah Turness'in istifalarına neden olmuştu. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Pazartesi günü bir açıklama yayımlayarak montaj skandalı nedeniyle özür dilemişti. Shah, Trump'ın ekibiyle iletişimde olduğunu ve başkandan şahsen özür dilemeyi de düşündüğünü açıklamıştı. - LONDRA