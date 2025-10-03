Bayrampaşa'daki Mobilyacılar Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlattı

İstanbul Bayrampaşa'da Mobilyacılar Çarşısı esnafı, Gazze'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

Gazze'de yaşanan insani dram her geçen gün daha da kötüleşirken, dayanışma kampanyalarının ise ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Bayrampaşa'da faaliyet gösteren mobilyacı esnafı, Gazze'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayıp, yıl sonuna kadar sattıkları ürünlerden elde ettikleri karın yüzde 10'unu Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mobilyacılar Çarşısı Genel Müdürü Mehmet Karaçuha, kararın ortak bir vicdan sonucu alındığını belirterek, "Gazze'de abluka altında zor durumda bulunan kardeşlerimize yardımcı olmak için çarşı olarak tüm esnaflarla toplanıp bir karar aldık. Yıl sonuna kadar yapılacak satışlardaki karımızdan yüzde 10'unu ayırıp, Gazze'deki kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz" dedi.

Son dönemlerde yaşanan olaylara çok üzüldüklerini belirten Karaçuha, "Karar aldık. Şu anda çarşıda 50 esnafımız var, hepsi de buna katılıyor. Zaten sosyal medya hesaplarımızdan da bu yapılan bağışların makbuzları yayınlanacak" şeklinde konuştu.

Kampanyaya destek veren çarşı esnafından Musa Kurt, "Ben de çarşı esnafı olarak Gazze'ye yardımda bulunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Global Sumud Filosu'nda olamasak da elimizden gelen yardımı yaparak bu sıkıntıya destek olmaya çalışıyoruz. Tüm müşterilerimizin bu yardıma destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL