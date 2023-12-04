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Bayrampaşa Belediyesi Engellilere Özel Program Düzenledi

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Bayrampaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçedeki engelli vatandaşları eğlendiren bir program düzenledi. Belediye Başkanı Atila Aydıner, yeni Engelliler Merkezi'nin açıldığını ve engelleri kaldırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bayrampaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediği programla ilçedeki engelli vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Tam donanımlı yeni Engelliler Merkezimizi açtık. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri bir bir kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz" dedi.

Yeni Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde engellilere her türlü hizmeti veren Bayrampaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşları ve ailelerini yemekte bir araya getirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen yemekli programda engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Programda engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Atila Aydıner, "Bayrampaşa Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız ve aileleri için böyle güzel bir program düzenledik. Engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını anlamanın yolu samimi bir empati kurmaktan geçiyor. Engelli olmak kolay değil. Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Engelli kardeşlerimizin engelsiz bir hayat sürebilmeleri için projeler ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Yeni Engelliler Merkezimizde, ilçemizdeki engelli kardeşlerimiz ile yakından ilgileniyoruz. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri bir bir kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Lütfen engelli kardeşlerimize engel olmayalım. Çünkü bu hayatta hepimiz birer engelli adayıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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