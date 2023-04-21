- Bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da, bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobilin takla atması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya- Kastamonu karayolu Tarlatape köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram ziyaretinde bulunmak için Kastamonu'ya gelen ailenin bulunduğu, Mustafa K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Sürücü Mustafa K. ile aynı aileden Mert T. (6), Sema K. ve Umutcan K. yaralanırken, 9 yaşındaki Ebrar T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Mustafa K., Mert T., Sema K. ve Umutcan K. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.