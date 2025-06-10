Bayram Usta'nın Taşla Ezdikleri Haşhaş, Geleneksel Lezzeti Yaşatıyor

Bayram Usta'nın Taşla Ezdikleri Haşhaş, Geleneksel Lezzeti Yaşatıyor
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Afyonkarahisar'da yaşayan emekli din görevlisi Bayram Özdemir, geleneksel haşhaş ezme yöntemini taş mekanizmayla sürdürüyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu doğal yöntemle hem lezzet hem de besin değerini koruyor. Haşhaş ezmesi, sadece yerel değil, şehir dışından da talep görüyor.

Bayram Usta'dan asırlık lezzet mesaisi

Bu lezzet şehir dışından da talep görüyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaşayan 78 yaşındaki emekli din görevlisi Bayram Özdemir, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel haşhaş ezme yöntemini kendi geliştirdiği taş mekanizmayla yaşatıyor. İki taş arasında ezdiği haşhaşla müşterilerinin taleplerini yerine getiren Özdemir, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu yöntemle kültürel mirası korumaya çalışıyor.

Özdemir'in atölyesinde haşhaş, taş yüzeyler arasında sürtülerek eziliyor. Bu doğal yöntem, haşhaşın hem aromasını hem de besin değerini muhafaza ediyor. Tamamen taşla yapılan ezme işlemi, haşhaşın daha kıvamlı ve aromatik olmasını sağlıyor. Ezilen haşhaş, Afyonkarahisar mutfağında önemli bir yere sahip. Kahvaltılıklarda, çörek ve böreklerde sıkça kullanılan bu ürün, yoğun aromasıyla sofralara geleneksel bir tat katıyor.

"Taşla ezilen haşhaş daha lezzetli"

Usta Bayram Özdemir, 2000 yılında emekli olduktan sonra Sandıklı'dan merkeze taşındığını ve burada iki katlı bir ev yaptığını söyledi. Evinin alt katını atölyeye dönüştürerek işe koyulduğunu anlatan Özdemir, 11-12 yıldır taşla haşhaş ezdiğini kaydetti. Özdemir konuşmasına şöyle devam etti:

"Emekli din görevlisiyim. 2000'de emekli olduktan sonra Sandıklı'dan buraya taşındık. Buraya iki katlı ev yaptık, halkımıza hizmet için Afyon'umuzun simgesi olan haşhaşı en güzel şekilde taşla sürtmeye başladık. 11-12 senedir haşhaşı sürtüyoruz. Alanlar çok memnun. Buradan sadece Afyon'a değil, Ankara, İstanbul, Antalya'ya da gidiyor. Çok memnunlar. Taşla ezilen haşhaş daha lezzetli oluyor. Çünkü taş, haşhaşı tamamen eziyor, hiçbir şey bırakmıyor. Diğer makineler böyle parçalayamıyor. Onun için taşla ezilen haşhaş daha kıvamlı, daha aromatik oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Yerel
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