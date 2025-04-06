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Bayram Tatilinde Jandarmadan Trafik Denetimi

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Bayburt'ta jandarma ekipleri, bayram tatilinin son günü trafik denetimlerine devam ederek sürücüleri bilgilendirdi ve güvenli sürüş kurallarını hatırlattı.

Bayram tatilinin son gününde denetim devam etti

BAYBURT - Bayburt'ta jandarma ekipleri bayram tatilinin son gününde de trafik denetimine devam etti.

Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatilinin son gününde de denetimlerini sürdürdü. Denetimde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcunun kimlik sorgulaması ve araçların evrak kontrolleri yapıldı.

Trafik timleri tarafından, vatandaşların araç sürerken dikkat edeceği başta aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama konuları olmak üzere diğer güvenli sürüş hususları hatırlatılarak, 'Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram' mottosu kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

Bayram Tatilinde Jandarmadan Trafik Denetimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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