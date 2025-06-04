Bayram Tatilinde İstanbullular Yollara Düştü

Bayram Tatilinde İstanbullular Yollara Düştü
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Kurban Bayramı nedeniyle İstanbullular mesai saatinin sona ermesiyle birlikte yollara çıkarak tatil için şehir dışına gitmeye başladı. TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili nedeniyle mesai bitişiyle İstanbullular yollara düştü. TEM'in Ankara yönünde kritik noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular, akşam mesai saatinin sona ermesiyle birlikte yollara düştü. Kent genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibariyle yüzde 40 olarak ölçülürken TEM Otoyolunun Ankara istikametinde trafik akışı yoğun olarak ilerliyor. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Çamlıca gişelerinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken TEM'in Edirne istikametinde trafik akışının normal olarak seyrettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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