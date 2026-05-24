"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de Kurban Bayramı Yoğunluğu
Kurban Bayramı öncesinde 43 ilin kara yolu bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de araç trafiği yoğunlaştı. Polis ve karayolları ekipleri, trafik akışını düzenlemek için denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Araç trafiği, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunlaşıyor. Bayram öncesi artan araç geçişleri nedeniyle polis ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri ise trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında bazı kavşakları geçici olarak ulaşıma kapattı.
Kara yolundaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.