"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

(KIRIKKALE) - Kurban Bayramı öncesinde 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de araç trafiği dikkati çekiyor.

Araç trafiği, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunlaşıyor. Bayram öncesi artan araç geçişleri nedeniyle polis ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında bazı kavşakları geçici olarak ulaşıma kapattı.

Kara yolundaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA