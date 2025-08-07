Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ile Başarılı Atış Testini Tamamladı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi. Test görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

Bayraktar AKINCI Tiha, STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT,

ve EREN Mühimmatıyla hedefi başarıyla vurdu. Test görüntüsünü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NeXT Sosyal hesabından paylaştı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ( Tiha ), bir testi daha başarıyla tamamladı. STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT,ve EREN Mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.

NeXT Sosyal hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," Bayraktar AKINCI, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Atış Testi. EREN Mühimmat Atış Testi" dedi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'de, "STM-ROKETSAN iş birliği ile geliştirdiğimiz, Milli Mühendislik eserimiz Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, Bayraktar AKINCI TİHA' dan yapılan test uçuşunu başarıyla geride bıraktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

