Bayraklı'da 'Durumu Olmayan Abidin' Ayakta Alkışlandı

BAYRAKLI, İZMİR (ANKA) -

Bayraklı Belediyesi, Bitli Kabare'nin "Durumu olmayan Abidin" oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. 2017 yılında, İzmir Körfezi'nde boğularak ölen 46 kişiden biri olan Abidin Demir'in, hikayesinin anlatıldığı oyun, ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, son dönemlerin gözde tiyatro ekibi Bitli Kabare'yi Bayraklılılarla buluşturdu. Başarılı oyuncular, 'Durumu Olmayan Abidin' adlı tiyatro oyunu ile salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

Onur Mahallesi Amfi Tiyatro Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu yüzlerce ilçe sakini izledi. Oyunda, 2017 yılı içinde İzmir Körfezi'nde boğularak ölen 46 kişiden birisi olan Abidin Demir'in hikayesi anlatıldı. 16 bin kişilik bir fabrikanın özelleştirilmesini konu alarak orada çalışan bir işçinin gözünden akıcı bir dille yaşananları ele alan oyun, çalışanların yaşadığı zorlu süreci gözler önüne serdi.

BAŞKAN SANDAL'DAN OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Hasan Göktaş'ın yazıp-yönettiği oyunda; Begüm Ateş, Duygu Şahlar, Erdağ Yenel, Menzil Tepe Kaya, Özlem Sağlam ve Vedat Kuşk rol aldı. Oyun sonunda başarılı oyuncular, performanslarıyla uzun süre seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Oyunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi.