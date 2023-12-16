Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 5 muhtarlık binasının açılışında konuştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeniden inşa edilen 5 muhtarlık binasının açılış töreninde 4,5 yılını değerlendirdi, yerel seçimlere yönelik siyasi mesajlar verdi.

Bayraklı Belediyesi, vatandaşlara modern ortamlarda kaliteli hizmet sunmak için yeniden inşa ettiği 5 yeni muhtarlık binasını coşkulu bir törenle hizmete açtı. Osmangazi Muhtarlık Binası önünde gerçekleşen toplu açılış törenine; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra, mahalle muhtarları, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Sandal, açılış kurdelesini muhtarlarla beraber kesti.

"Biz hep sokaktaydık"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bir kenti yönetmek için o kenti bilmek, sokaklarını tanımak, sorunlarına hakim olmak gerekir. Biz 4,5 yıldır sokakta, muhtarlarımızla, halkın içindeyiz. Bu süreçte halka dokunan, eksikleri gideren projeler hayata geçirdik. Üstelik deprem sürecinde de Türkiye'ye örnek bir afet yönetim süreci gerçekleştirdik. Bayraklı'nın yüzde 70'ini yeniden planladık. Kentsel dönüşümün önünü açtık ve anlaşmalar neredeyse tamam, birkaç ay içinde kazmayı vurma noktasına geldik. Pandemide, depremde, selde biz hep sokaktaydık, muhtarlarımızla ve halkımızlaydık" dedi.

"Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz"

Yerel seçim sürecini değerlendiren Başkan Sandal "Bayraklı siyasi özgürlüğünü kazanmış bir ilçe. Kimsenin de arka bahçesi değildir! Biz bu ilçeyi İzmir'in kalbine dönüştürdük. 4,5 yılda girmedik sokak bırakmadık. Biz bunları yaparken ortada gözükmeyenlerin, depremde, pandemide, genel seçimlerde sokakta olmayanların, Bayraklı'nın geleceği için söz söylemesi mümkün değil. Bizim tarlada izimiz var. Tarlada izi olmayanın harmanda da sözü olamaz. İlçe Başkanlığı'nın adresini soran, konum isteyen, farklı farklı ilçelerden gelen aday adayı arkadaşlarımız var ne yazık ki. Bize depremde, pandemide ne yaptığımızı soranlar var. O süreçte Bayraklı'da değilsen, sokakta değilsen bilmemen çok normal. Bayraklı'da dışarıdan gelen hiçbir arkadaşımıza geçit yok! Herkes bunu bir yere not alsın, akıllarından da çıkarmasın" dedi.

4,5 yıldır muhtarlarla omuz omuza çalıştıklarını ve hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Sandal'a bir teşekkür de muhtarlardan geldi. Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın ise, "Göreve geldiği günden bu yana muhtarların ve halkın yanında olan Serdar Sandal Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılanların devamı ve yarım kalanların tamamlanması için yeniden aday gösterilmesini destekliyoruz" dedi.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Erol Güdücü ise, "Kısıtlı şartlarda önemli hizmetler üreten ve bizlere bu binaları kazandıran Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum hizmetlerinin devamını diliyorum" dedi. - İZMİR