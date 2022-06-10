Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: "İzmir'in En Gözde İlçesi Bayraklı Olacak" - Haberler

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, mahallelerin sorunlarını dinledi, muhtarlardan talep ve önerileri aldı. Yarınlara daha modern ve yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çabaladıklarını söyleyen Başkan Sandal, "Yollarından parklarına, sosyal alanlarından meydanına kadar gelecek nesillere daha güzel bir Bayraklı bırakacağız" dedi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Serdar Sandal ve mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye bürokratları da katıldı. Mahallelerde yapılan çalışmalar, eksikler, talep ve öneriler not edildi. Dış kurumlardan kaynaklı sorunlar için koordinasyon yöntemleri masaya yatırıldı. Sorunlar aciliyet ve önem sırasına göre sıralandı ve çözümü için gerekli çalışmalar başlatıldı.

HEDEF DAHA MODERN BİR BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı İzmir'in yeni kent merkezi olarak her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Depreme ve gelişime bağlı olarak bazı sorunlarla karşılaşıyor olabiliriz ancak bu sorunların üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Muhtarlarımızla birlik ve dayanışma içinde eksiklerimizi tamamlayacağımıza, yarınlara daha modern ve yaşanabilir bir Bayraklı bırakacağımıza olan inancımız tam. Yakın zamanda 5 muhtarlık binamızı yeniledik, 5'ini daha baştan sona yenileyeceğiz. Ayrıca 5 de kreşimizi tamamlayarak hayata geçireceğiz. Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı içinde de vatandaşlarımızın nefes alacağı yeni bir sosyal tesis çalışmalarına başladık" dedi.

"EN GÖZDE İLÇE BAYRAKLI OLACAK"

Bayraklı'nın 50 yıllık altyapı ve üstyapı sorunlarını çözüm noktasına getirdiklerini söyleyen Başkan Sandal, "Belediye ekiplerimizin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleriyle kentimizi güzelleştiriyoruz. Sokaklarımızda kazı çalışmaları yürüten diğer kurumlardan da aynı özeni ve hassasiyeti bekliyoruz. Her kurumun sorumlulukları ayrı. Bunu iyi kavramalı ve vatandaşlarımıza da doğru anlatmalıyız. Devam eden inşaatlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan, hasar alan yol ve kaldırımlarımızı kısa sürede onaracak ve modern görünüme kavuşturacağız. Bunun için sürekli sahadayız. Planlama çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kentsel dönüşüm projelerimiz başladığında, kreşlerimiz, kültür merkezlerimiz de bittiğinde Bayraklı İzmir'in en gözde ilçesi olacak" diye konuştu.

ANKA / Yerel