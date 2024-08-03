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Erzurum'da Bayrak Adam, Şehit Öğretmenler İçin Bayrak Dikti

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Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Feyzullah Coşkun, mahalledeki her tepeye bayrak dikme geleneğini sürdürüyor. Coşkun, Bağbaşı sakinlerinin desteğiyle dördüncü büyük bayrağını Şehit Öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına adadı. Bayrağın dikilmesi süreci köylülerin büyük desteğiyle gerçekleşti ve bayrak göndere çekildi.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde, "Bayrak Adam" lakabıyla tanınan Feyzullah Coşkun, mahallede gördüğü her tepeye bayrak dikme geleneğini sürdürüyor. Coşkun, Bağbaşı sakinlerinin desteğiyle dördüncü büyük bayrağını da bir tepeye dikerek, bu bayrağı Şehit Öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına adadı. Tepeye, şehit öğretmenlerin isimleri verildi.

Bayrağın dikilmesi süreci köylülerin büyük desteğiyle gerçekleşti. Kum, çimento ve bayrak direği tepeye taşınarak uzun uğraşlar sonucunda inşa edildi. Feyzullah Coşkun ve birkaç kişi, demir su borularını birleştirerek 14 metre boyunda tek parça halinde bir direk yaptı. Yaklaşık 30 kişinin yardımıyla tepeye taşınan direk zirveye yerleştirildi.

24 metrekarelik bayrak, direğe takılarak İstiklal Marşı ve dualarla göndere çekildi. Bayrak dikme törenine Tortum Kaymakamı Fatih Bayram da katılarak destek verdi. Kaymakam Fatih Bayram'ın anlamlı konuşmasının ardından bayrak göndere çekildi ve alkışlar eşliğinde dalgalanmaya başladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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