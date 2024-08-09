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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Balkanlar turu çerçevesinde Kosova'ya gelerek Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitüdeki gençlerle bir araya gelen Bayraktar, Prizren tablosu hediye aldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Balkanlar turu çerçevesinde geldiği Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Balkan turu çerçevesinde Kosova'ya geldi. Ailesiyle birlikte Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'e gelen Selçuk Bayraktar, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ramazan Yılmaz tarafından karşılanan Bayraktar, Teknofest'e katılacak yazılım ve robotik atölyesindeki gençlerle bir araya geldi. Enstitü Müdürü Yılmaz, gençlerin çalışmalarını inceleyen ve bilgi alan Bayraktar'a bakır işlemeli bir Prizren tablosu hediye etti.

Bayraktar, enstitüyü ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte şehri gezdi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Bayraktar Balkanlar prizren Kosova Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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