Bayırköy, deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti

Bilecik'in Bayırköy beldesi deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti.

Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifinin katkılarıyla bir araç daha deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti. Vatandaşların seferber olduğu yardım kampanyasında toplanan malzemeler, hızla ayrıştırılıp paketlenerek, akşam saatlerinde yardım tırına yüklenip deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Günün erken saatlerinde; ekmek, su, süt, kahvaltılık malzemeler, temizlik ve hijyenik malzemeler, çeşitli mont, ayakkabı, giysi, yorgan battaniye, ısıtıcı, bebek maması, bebek bezi ve benzeri ürünler araçlarla deprem bölgesine hareket etmişti.

Harekete geçen tırları uğurlayan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Yardımlarını esirgemeyen Bayırköy halkımıza, fırınlarını depremzedeler için çalıştıran belde esnafımıza, taşıyıcılar kooperatifine, küçük, büyük işletmelerimize Bayırköy Belediye Başkanlığı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Omuz omuza hep birlikte tüm Türkiye yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız bu günlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet dilerken, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ailelerimize sabır diliyoruz. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah razı olsun Bayırköy" ifadelerini kullandı. - BİLECİK