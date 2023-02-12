Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayırköy, deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti

Yerel Haberler

Bayırköy, deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti

Bilecik'in Bayırköy beldesi deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti.

Bilecik'in Bayırköy beldesi deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti.

Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifinin katkılarıyla bir araç daha deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti. Vatandaşların seferber olduğu yardım kampanyasında toplanan malzemeler, hızla ayrıştırılıp paketlenerek, akşam saatlerinde yardım tırına yüklenip deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Günün erken saatlerinde; ekmek, su, süt, kahvaltılık malzemeler, temizlik ve hijyenik malzemeler, çeşitli mont, ayakkabı, giysi, yorgan battaniye, ısıtıcı, bebek maması, bebek bezi ve benzeri ürünler araçlarla deprem bölgesine hareket etmişti.

Harekete geçen tırları uğurlayan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Yardımlarını esirgemeyen Bayırköy halkımıza, fırınlarını depremzedeler için çalıştıran belde esnafımıza, taşıyıcılar kooperatifine, küçük, büyük işletmelerimize Bayırköy Belediye Başkanlığı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Omuz omuza hep birlikte tüm Türkiye yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız bu günlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet dilerken, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ailelerimize sabır diliyoruz. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah razı olsun Bayırköy" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayırköy Bilecik Tragger Allah Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title