BAYGADER Üyelerinden İl Sağlık Müdürü Ergene'ye Ziyaret

Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) üyeleri, yeni görevine başlayan Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması üzerine iş birliği vurgusu yapıldı.

Bitlis ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin üyesi olduğu Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) üyeleri, yeni görevine başlayan Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan BAYGADER Başkanı Halis Olcay, Doç. Dr. Ergene'ye yeni görevinde başarılar dileyerek Bitlis basınının şehrin her alanında olduğu gibi sağlık çalışmalarının da destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ise nazik ziyaretleri dolayısıyla BAYGADER Başkanı Halis Olcay ve beraberindeki basın mensuplarına teşekkür etti. Ergene, Bitlis'te sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek adına yürütülecek çalışmaların önemine değinerek, kentin sağlık altyapısını geliştirme hedefi doğrultusunda basınla güçlü bir iletişim ve koordinasyon içinde olacaklarını söyledi. Ziyaret, karşılıklı iyi temenniler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
