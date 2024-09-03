Bayburtlu uzman çavuş Edirne'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bayburtlu uzman çavuş görev yaptığı Edirne'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Enes Timur, görev yaptığı Edirne'de bugün sabah saatlerinde evinde istirahatteyken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Timur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Timur'un naaşı 4 Eylül Çarşamba günü Çiğdemlik köyünde öğlen namazına müteakip köy camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BAYBURT