Bayburt Valisi, Sokak Hayvanları Üzerine Toplantıya Katıldı

Bayburt Valisi, Sokak Hayvanları Üzerine Toplantıya Katıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısında hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarına yönelik uygulamaları değerlendirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, hayvanlara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürdürülen çalışmalar üzerine duruldu. Toplantıya, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalar ve sahadaki mevcut uygulamalar ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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