Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, vatandaşların talep ve isteklerini yüz yüze görüşmek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Vali Eldivan, Konursu köyünde köy halkıyla bir araya geldi. Köy kahvehanesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek esnafı dolaştı ve bereketli bol kazançlar diledi.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları binlerce yıllık el işçiliğinin mahfil, minber ve vaaz kürsüsüne işlendiği Konursu (Çivisiz) Ulu Camii gezen Vali Mustafa Eldivan, köy ziyaretini sonlandırdı. - BAYBURT