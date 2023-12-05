Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Danişment Kız Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, eğitim-öğretim faaliyetleri ve Kur'an Kursuyla ilgili bilgi verdi. Vali Eldivan, müftülük yöneticileriyle kursu gezdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Danişment Kız Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Kur'an Kursunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Eldivan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, eğitim-öğretim faaliyetleri ve Kur'an Kursuyla ilgili çeşitli konularda Vali Eldivan'a bilgi verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, ardından müftülük yöneticileriyle kursu gezdi.

Ziyarette Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Kur'an Kursu Yöneticisi Hikmet Yıldız ve Kur'an kursu öğreticileri hazır bulundu. - BAYBURT