Haberler

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında üniversite güvenlik toplantısı yapıldı
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığındaki Üniversite Güvenlik Toplantısı'nda, yeni dönemde yerleşkeler ve KYK yurtlarında alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü. Öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitimini sürdürmesi ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde üniversite yerleşkeleri ve çevresinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ile KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliği için alınan önlemler masaya yatırıldı.

Öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Tecim ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi

Verdiği hediye çok ironik! Asıl mesaj sayfalarda gizli
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

Tartışmalı yetişkin film yıldızı bebeğinin ismini bahis sitesine sattı
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Tutuklu CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi

4 aydır cezaevinde bulunan CHP'li belediye başkanı tahliye edildi