Sosyal medya üzerinden pasta-börek satarak geçimini sağlayan aileye Vali Eldivan'dan moral ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, iftar öncesi ziyaretleri kapsamında Zahit Mahallesi'nde yaşayan ve sosyal medya üzerinden pasta-börek satarak geçimini sağlayan Kübra Bildi ve ailesini ziyaret etti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Eldivan, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinledi. Ramazan ayını tebrik eden Vali Eldivan, Kübra Bildi'ye Allah'tan acil şifalar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı